Richard Stallman in Innsbruck

Das Institut für Informatik an der Leopold Franzens Universität Innsbruck feiert am Donnerstag, den 9. Juni, seinen zehnten Geburtstag. Zum runden Jubiliäum hat sich auch ein prominenter Gastredner angekündigt. Richard Stallman , Gründer des Gnu-Projekts und der Free Software Foundation wird um 13.00 Uhr am Campus Technik (Technikerstraße 21, 6020 Innsbruck) in der Aula der Architektur zum Thema "Free Sofware and Your Freedom" sprechen und zu ethischen und politische Fragen rund um freie Software Stellung nehmen.

Danach stehen unter anderem eine LanParty und eine Hackers Competition sowie Djs auf dem Programm. Detaillierte Informationen finden sich bei der Studienvertretung Informatik der Universität Innsbruck.