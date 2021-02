Roboter-Polizeihund sorgt für Kritik

28.02.2021

Der Roboterhund Spot wird nun auch von der New Yorker Polizei getestet. Kritiker sprechen von einer "Überwachungsdrohne am Boden".

Die New Yorker Polizei testet den Roboter-Polizeihund Digidog und bereitet damit Bürgerrechtler Sorgen. Zum Einsatz kam der knapp 30 Kilogramm schwere, mit Kamera und Kommunikationssystem ausgestattete Vierbeiner, bei dem es sich um eine adaptierte Version von Boston Dynamics Roboterhund Spot handelt, zuletzt bei einem Polizeieinsatz in im Stadtteil Bronx. Dort sollte der von Polizisten ferngesteuerte Roboterhund feststellen, ob sich Verdächtige in einer Wohnung befinden. Die waren allerdings schon wieder weg, wie die "New York Times" berichtet.

Die New Yorker Polizei setze seit den 1970er Jahren bei Geiselsituationen und bei Vorfällen mit gefährlichen Materialien Roboter ein, teilte das New York Police Department auf Twitter mit. Der Digidog werde auf seine Eignung für Einsätze in Notfallsituationen und beim Bombenkommando getestet.

"Überwachungsdrohne am Boden" Der Test ruft jedoch Kritiker auf den Plan. Die Kongressabgebordnete Alexandria Ocasio-Cortez bezeichnete den Roboter-Polizeihund auf Twitter als "Überwachungsdrohne am Boden", die jetzt in armen Vierteln zum Einsatz kommen solle: "Fragen Sie sich selbst: Wann haben Sie das letzte Mal erstklassige Technologie der nächsten Generation gesehen, die so konsequent in der Bildung oder im Gesundheitswesen unterversorgter Gegenden vorangetrieben wird."