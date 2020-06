Rückendeckung der Rechteverwerter für Festplattenabgabe

Die „International Confederation of Societies of Authors and Composers“, kurz CISAC, tagt seit zwei Tagen in Wien. Am Mittwoch verabschiedete die Organisation eine Resolution, die eine faire Vergütung für Kulturschaffende fordert. Die Festplattenabgabe sei dafür das geeignetste Modell, heißt es darin.

„Die aktuelle Erklärung ist im Einklang mit den jüngsten Entwicklungen auf europäischer Ebene sowie aktuellen Urteilen des Europäischen Gerichtshofs“, so Gernot Graninger, Geschäftsführer der austromechana sowie der AKM, die heuer Gastgeber der internationalen Konferenz ist.