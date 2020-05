Russische Profi-Trolle verbreiten Panik in den USA

Der Screenshot der CNN-Website war natürlich gefälscht. Auch das YouTube-Video mit den maskierten IS-Kämpfern war ein Fake. Die Websites der TV-Sender und Zeitungen waren gespiegelte Versionen der Original-Websites, in denen die fingierte Berichterstattung zum Chemieunfall eingebaut wurde.

Dieses professionelle Trolling war kein Einzelfall. Chen hat zwei weitere Fälle untersucht, deren Macharten darauf hindeuten, dass die Internet Agency dahinter steckt. Am 13. Dezember posteten dieselben Twitter-Accounts wie beim Chemieunfall in Louisiana über einen Ebola-Ausbruch in Atlanta. Unter #EbolaInAtlanta tauchte unter anderem ein YouTube-Video auf, in dem Personen mit Schutzausrüstung einen vermeintlichen Ebola-Erkrankten vom Flughafen Atlanta abtransportieren.

Noch am selben Tag machte eine andere Falschmeldung unter #shockingmurderinatlanta die Runde, diesmal von anderen Twitter-Accounts. Eine schwarze, unbewaffnete Frau wurde angeblich von Polizisten erschossen. Ein verschwommenes YouTube-Video zeigte die Tat. Chen erkannte die Stimme des Mannes in dem Video – er hatte sie schon einmal in einem Video des Chemieunfalls in Louisiana gehört.