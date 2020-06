Russland führt Meldepflicht für Blogger ein

Es solle die Informations- und Meinungsfreiheit einschränken, sagte der prominente Blogger Anton Nosik. " China ist sehr viel liberaler im Vergleich zu dem, was Russland erreichen will." Die russischen Behörden weisen Zensur-Vorwürfe zurück. Befürworter sehen das neue Gesetz als notwendig an, um den juristischen Status der Internet-Tagebücher zu klären.

Russland hat mit 61 Millionen Nutzern einem Bericht des Branchendienstes comScore zufolge die am schnellsten wachsende Internet-Gemeinde Europas. Putin hat das Netzwerk allerdings als ein Projekt des US-Geheimdienstes CIA bezeichnet. Die Betreiber von sozialen Netzwerken müssen ihre Server im Land aufstellen und Kundendaten mindestens sechs Monate speichern.