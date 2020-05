Russland will Demos mithilfe von Software vorhersagen

Bereits seit Montag läuft der Testbetrieb des „Laplaceschen Dämons“, benannt nach der Auffassung, dass sich alles mit einer Formel berechnen lässt. Diese Software soll nach Ansicht des Forschungszentrums „Massenunruhen verhindern“ und durch Überwachung der Sozialen Netzwerke erkennen, ob ein illegaler Protest geplant wird. Derzeit werden Facebook und das in Russland populäre VKontakte durchforstet, in Zukunft sollen auch Twitter und LiveJournal überwacht werden.

Das System soll gezielt Gruppen und Seiten von politischen Aktivisten überwachen. Bekommt ein Beitrag besonders viele Likes oder wird stark damit interagiert, gerät er in das Visier des Programms. Freiwillige können Gruppen und Seiten von „Extremisten“ melden. Diese Einträge sollen von Soziologen und Politikwissenschaftlern geprüft werden, bevor sie auf der Watchlist der Software landen. Die Ergebnisse werden automatisch an Polizei und Justiz geschickt, die dann weitere Schritte setzen sollen. Aber auch die Bevölkerung kann per Smartphone-App Warnungen erhalten, wenn eine Demonstration in der Nähe stattfinden soll.