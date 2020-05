Russland will Netzsperren weiter verschärfen

Möglich wurden diese Internetblockaden durch jene Gesetze, die seit 2012 offiziell von der russischen Staatsduma beschlossen wurden. Der Vizechef der Medienbehörde Roskomnadsor, Maksim Ksensow, sprach bei einer Tagung diese Woche in Moskau von 9.200 blockierten Seiten im Internet. Die von Internetaktivisten betriebene Webseite rublacklist.net zählt 665.055 Internetseiten auf, die auf Basis gesetzlicher Bestimmungen in Russland seit 2012 zumindest vorübergehend nicht zugänglich waren, und führt derzeit 10.040 gültige Sperrungen an.

40 Prozent der betroffenen Seiten sind laut rublacklist.net dabei auf Initiative der russischen Antidrogenbehörde blockiert, 25 Prozent im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Kinderpornografie durch Roskomnadsor, der Rest durch Gerichte und die Generalstaatsanwaltschaft. Letztere ist für politische Delikte zuständig, die in Russland äußerst breit definiert werden: Bereits der Aufruf, an einer Demonstration teilzunehmen, die nicht oder noch nicht von den staatlichen Behörden bewilligt wurde, gilt als Extremismus und führte wiederholt etwa zur Sperre einschlägiger Facebook-Gruppen.