Sascha Lobo: "Wir müssen die Geheimdienste stärken"

"Es gibt rote Linien, die nicht überschritten werden dürfen. Die Einführung der Vorratsdatenspeicherung in Österreich etwa ist meiner Meinung nach eine davon. Hier müssen die Bürger dafür sorgen, dass ein Schritt zurück gemacht wird", so Lobo gegenüber der futurezone. Dazu ist es aber wichtig, dass das gesamte Ausmaß der Überwachung bekannt wird. "Die Snowden-Affäre kann ein Weckruf sein. Wenn der Chief Technology Officer der CIA sagt, dass seine Organisation alles, was möglich ist, mitschneidet, speichert und nie wieder hergibt, zeigt das, wie tief wir schon drinstecken", so Schirrmacher.

Für den Schutz der Privatsphäre sorgen könne am Ende nur die Politik sorgen, ist Lobo überzeugt. "Transparenz ist der Feind der Überwachung. Gerade in Österreich wäre auch die Entflechtung von Wirtschaft und Staat eine wichtige Voraussetzung, damit die Kontrolle funktionieren kann. Wir müssen daran glauben, dass demokratische Kontrolle möglich und auch wirksam ist, sonst haben wir schon verloren", so der Medien-Punk.