Schlichtungsstelle für Google-Löschanträge

Das Ministerium betont, bei der Beurteilung gelte es, bei jedem Fall genau zwischen Privatsphäre und Meinungsfreiheit abzuwägen. Das könne nicht durch einen Algorithmus geleistet werden, sagte Tobias Plate, Pressereferent des Innenministeriums, der Nachrichtenagentur dpa. „Dafür benötigen wir einen Mechanismus der Streitschlichtung.“ Das Ministerium schlägt vor, das Recht auf Streitschlichtung in die Datenschutzverordnung einzubringen. Eine Einigung innerhalb der Koalition stehe aber noch aus, sagte Plate.



Google selbst fordert vor allem mehr Rechtssicherheit. Das Unternehmen ist nicht darauf erpicht, selbst zu entscheiden, wann ein Verweis zu löschen ist und wann nicht. Die Entscheidung des EuGH war für viele überraschend ausgefallen. Geklagt hatte ein Mann aus Spanien, der die häufige Verbindung seines Namens mit einer lange zurück liegenden Zwangsversteigerung seines Hauses in den Suchergebnissen von Google monierte. Der EuGH entschied, dass Google in solchen Fällen den Link löschen müsse. Der Inhalt bleibt dabei unberührt, er wird nur möglicherweise schwerer auffindbar.



Die Datenschützer fordern bei der Klärung der Fälle eine zentrale Rolle ein. Das habe das EuGH klar festgelegt, sagte der Hamburger Datenschutzbeauftragte Johannes Caspar dem „ Handelsblatt“. Alternativ könne es zusätzlich noch eine Schlichtungsstelle geben, die die Betroffenen ansteuern könnten.

qTalk im Museumsquartier

Am Dienstag, den 27. Mai 2014, wird beim qTalk über das EuGH-Urteil und deren Auswirkungen "Die Google-Falle oder Google in der Falle?" mit futurezone-Redakteurin Barbara Wimmer und Dipl.Ing. Wilfried Baumann diskutiert. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) im Raum D/MQ Wien ( Museumsplatz 1, 1070 Wien).