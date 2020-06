Google muss Links zu sensiblen Daten im Netz entfernen

Anlass des EuGH-Urteils war eine Klage des Spaniers Mario Costeja Gonzalez. Gonzalez wehrte sich dagegen, dass Google bei der Eingabe seines Namens noch heute einen Artikel über die Zwangsversteigerung seines Hauses vor 15 Jahren anzeigt und brachte eine Beschwerde bei der spanischen Datenschutzagentur (AEPD) ein. Er argumentierte, dass die Pfändung, von der er betroffen gewesen sei, seit Jahren vollständig erledigt sei und keine Erwähnung im Internet mehr verdiene. Der EuGH gab ihm nun Recht.

In seinem Urteil stellt der EuGH nun fest, dass der Betreiber einer Suchmaschine, indem er automatisch, kontinuierlich und systematisch im Internet veröffentlichte Informationen aufspürt, eine „Erhebung“ von Daten im Sinne der Richtlinie vornimmt, Daten, die er dann mit seinen Indexierprogrammen „ausliest“, „speichert“ und „organisiert“, auf seinen Servern „aufbewahrt“ und gegebenenfalls in Form von Ergebnislisten an seine Nutzer „weitergibt“ und diesen „bereitstellt“.