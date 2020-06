Wie man Inhalte bei Google löschen lassen kann

Die ARGE Daten sei bisher mit einem ständigen Strom von Anfragen konfrontiert. Das beginne mit der Urlaubshomepage, die eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war und durch einen geposteten Link plötzlich bei Google gelistet wird. Ebenso wollen nicht alle ihren bisherigen beruflichen Lebensweg im Netz nachvollzogen wissen. Aber auch Einträge auf Singlebörsen oder ähnlichen Sites bereiten den Betroffenen nach Jahren nicht unbedingt ungeteilte Freude, zumal man an einige „Schmuddelseiten“ nicht direkt heran käme.



Entsprechende Bitten um Löschung wurden von Google bisher „nicht einmal ignoriert“. Und einen Rechtsstreit in den USA habe sich niemand trotz guter Erfolgsaussichten niemand angetan, sagte Zeger.



Mit dem nunmehrigen Löschungsanspruch gegen die Datenverarbeiter - und dazu gehören neben Google auch alle anderen Suchmaschinen - sähe die Sache nun anders aus: Man werde Musterschreiben in Deutsch und Englisch auf die ARGE Daten-Homepage stellen, kündigte Zeger an. Diese wären an die Google-Niederlassung in Österreich und die US-Zentrale zu wenden. Beilegen sollte man die entsprechenden Screen Shots, einen Identitätsnachweis sowie eine kurze Erklärung, weshalb die Einträge zu löschen seien.