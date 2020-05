Snowden fordert neue Informationswege für Informanten

„Aber eine öffentliche Debatte ist nicht ohne öffentliches Wissen möglich“, meinte Snowden. „Und in meinem Land haben jene, die öffentliches Wissen in die Hände der Öffentlichkeit zurückgelegt haben, dafür mit Strafverfolgung und Exil bezahlt. Wenn wir in Zukunft solche Debatten haben wollen, dann können wir uns nicht auf individuelle Opfer verlassen.“ Snowden erklärte: „Als ich meine Arbeit begonnen habe, war das einzige Ziel, diese Debatte zu ermöglichen, die wir hier in diesem Parlament und in anderen Parlamenten auf der ganzen Welt erleben.“

Es gebe in Parlamenten zunehmend den Ruf nach Aufklärung der Geheimdienstarbeit und nach „neuen Lösungen für moderne Probleme“. Gerichte schreckten nicht mehr davor zurück, sich mit Fragen der nationalen Sicherheit zu befassen. „Und wir sehen eine Öffentlichkeit, die einen gleichberechtigten Sitz am Tisch der Regierenden fordert.“