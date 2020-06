Snowden fordert Verteidigung der Freiheitsrechte

„Wenn wir in einer freien Gesellschaft leben wollen, müssen wir diese Rechte verteidigen“, sagte der 31 Jahre alte Preisträger Edward Snowden am Sonntag in einer Live-Schaltung aus dem russischen Exil. „ Regierung und Gesellschaft sind auf Vertrauen aufgebaut.“

Snowden betonte in seiner Dankesrede, die Welt brauche Aktivisten: „Ich werde tun, was ich kann.“ „ taz“-Chefredakteurin Ines Pohl dankte ihm in ihrer Laudatio dafür, dass er „die Schattenseiten dieser neuen Welt“ aufgedeckt habe. Snowden riskiere sein Leben und seine Bewegungsfreiheit „aus Liebe zur Freiheit“.

Der Friedenspreis wurde von der Bürgerinitiative „Die AnStifter“ verliehen, die alljährlich Menschen ehrt, die sich in besonderer Weise für Frieden, Gerechtigkeit und Solidarität einsetzen. Er ist mit 5.000 Euro dotiert. Snowden hat die Überwachungsprogramme des US-Geheimdienstes NSA an die Öffentlichkeit gebracht. Im russischen Asyl entzieht er sich dem Zugriff der US-Justiz.