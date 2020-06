Snowden ruft Internet-Unternehmen zur Verschlüsselung auf

Snowden hatte Tausende geheime Dokumente kopiert und an Journalisten übergeben. So stieß er die Enthüllungen über die Spionageaktionen der NSA an. Dabei kam auch heraus, dass die NSA Verschlüsselungs-Standards bewusst geschwächt haben, um sich eine Hintertür offen zu halten. "Das ist sehr gefährlich", sagte Snowden. "Wenn wir auch nur einen Standard verlieren, wenn wir das Vertrauen in etwas wie SSL-Verschlüsselung verlieren, (...) leben wir insgesamt in einer weniger sicheren Welt." Auch andere Akteure könnten die Schwachstellen ausnutzen. Damit werde Online-Banking oder Einkaufen im Internet weniger sicher.

Snowden sprach per Videoübertragung aus Russland, wo er bis zum Sommer Asyl bekommen hat. Er war auf einem Bildschirm zugeschaltet, der auf einem Roboter montiert war. Nach seinem Auftritt sei Snowden mit Hilfe des Roboters durch die Hallen der TED-Konferenz gefahren, berichteten die Organisatoren. Ein Foto zeigte den zugeschalteten Snowden mit Google-Mitgründer Sergey Brin.