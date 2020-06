Snowden verteidigt Teilnahme an Putins TV-Audienz

Snowden reagierte mit einem Beitrag im "Guardian": Er habe an der TV-Sendung teilgenommen, weil sich der russische Präsident genauso wie US-Präsident Barack Obama für die massenhafte Überwachung seiner Bürger verantworten müsse, argumentierte er nach Angaben von " Spiegel Online".

Snowden hatte Putin am Donnerstag gefragt, ob Russland die Kommunikationsdaten von Millionen Menschen abfängt und diese speichert. Der Präsident hatte darauf geantwortet: Sein Land setze bestimmte Mittel ein, um Telefongespräche abzuhören und Internetkommunikation abzufangen. "Dies passiert aber nur mit gerichtlicher Zustimmung", beteuerte Putin. "So etwas wie in den USA kann es bei uns nicht geben." Eine massenhafte und unkontrollierte Ausspähung finde in Russland nicht statt.