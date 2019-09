So unsicher sind die IT-Systeme der Parteien

Der ÖVP-Hack hat in den letzten Wochen für Aufregung gesorgt. Die Webseite der Partei war daraufhin einige Tage offline, noch immer sind einige Seiten nicht im Netz. „Für uns heißt das: Panikreaktion. Man entdeckt einen Hack und schaltet alles an Angriffsfläche ab, was man nicht mehr unmittelbar braucht“, sagt Sebastian Bicchi, Geschäftsführer und Gründer der Sec-Research GmbH im Gespräch mit der futurezone. Der Sicherheitsforscher hat sich das System der ÖVP „von außen“ angesehen, ganz ohne Auftrag und ohne irgendetwas Illegales dabei zu tun.



Nachdem Bicchi bei der ÖVP veraltete Systeme und ungesicherte Webseiten ohne sichere Konfiguration entdeckt hatte, wollte er wissen, wie es um die Sicherheit der anderen Parteien in Österreich steht. „Schließlich geht es um unsere Demokratie“, sagt der Sicherheitsforscher.

So schneiden die Parteien ab

Das Ergebnis ist erschreckend: „Wir haben bei allen Parteien mehr oder minder schwere Sicherheitslücken gefunden“, so Bicchi. Er hat seine Ergebnisse in einem 16-seitigen Testbericht zusammengefasst, der der futurezone vorliegt und den SEC-Research plant zu veröffentlichen.