ÖVP-Hack: Das sagen drei unabhängige IT-Experten

Interne Unterlagen an Medien weitergegeben

Die Suche nach dem Datenleck begann offenbar, nachdem dem "Standard" und der Wochenzeitung "Falter" interne Unterlagen über die Finanzen der ÖVP zugespielt worden waren. Daraus geht unter anderem hervor, dass die ÖVP auch 2018 und 2019 millionenschwere Spenden erhalten hat - und zwar derart gestückelt, dass die für Großspenden vorgesehene sofortige Meldung an den Rechnungshof umgangen wurde.

Außerdem zeigen die Unterlagen, dass die ÖVP 2017 entgegen ihrer eigenen Angaben schon Monate vor der Wahl wusste, dass die Wahlkampfkostengrenze massiv überschritten wird. Und heuer soll die Einhaltung der Sieben-Millionen-Euro-Grenze den Daten zufolge unter anderem dadurch gelingen, dass hohe Kosten knapp vor dem Stichtag für die Kostenbegrenzung verbucht wurden.

Noch keine Klage gegen den Falter

Die ÖVP behauptet, dass ein Teil dieser Unterlagen manipuliert wurde. Als Beispiel nannte die Partei am Donnerstag 2017 gekaufte Kugelschreiber, die anders verbucht worden seien, als in den veröffentlichten Unterlagen. Weitere Beispiele nannte man bisher aber nicht. Und auch die veröffentlichte Kostenaufstellung für den Wahlkampf - 6,3 Mio. Euro innerhalb der Kostenbegrenzung und 2,6 Mio. Euro außerhalb - wurde von der Partei bisher weder bestätigt noch dementiert.

Kurz betont diesbezüglich nur, dass die Vorgangsweise der ÖVP rechtlich korrekt sei und man die gesetzliche Obergrenze einhalte. Eine Klage gegen den "Falter" wurde zwar angekündigt, liegt bisher aber nicht vor. Für Aufregung sorgte am Donnerstag jedoch, dass eine "Falter"-Redakteurin zum Medientermin in der ÖVP-Zentrale nicht zugelassen wurde.

Erinnerungen an 2017

Die Causa weckt jedenfalls Erinnerungen an den Wahlkampf 2017. Damals wurden Interna aus der SPÖ an die Öffentlichkeit gespielt - unter anderem über die verdeckten Facebook-Gruppen des SP-Wahlkampfberaters Tal Silberstein, aber auch über Konflikte in der Parteizentrale. Die SPÖ vermutete anfangs ebenfalls von einem Hackerangriff. Später hatte sie einen ÖVP-nahen PR-Berater im Verdacht, die Unterlagen an die Medien gespielt zu haben.