Mehr als die Hälfte aller Politiker-Websites in Österreich sind unsicher

Eine Untersuchung der Websites von 7600 Politikern in 37 Ländern hat ergeben, dass drei von fünf Politiker-Websites keine Verschlüsselung aufweisen. 60,75 Prozent haben keine gültigen SSL-Zertifikate. Das geht aus einer Studie des Unternehmens Comparitech hervor.

Auch Österreich befindet sich unter den untersuchten 37 Ländern. Die Analyse hat hier ergeben, dass 59 Prozent der Websites österreichischer Politiker über keine HTTPS-Verschlüsselung verfügen.

So schneiden die Parteien ab

Untersucht wurden in Österreich 105 persönliche Websites von Politikern. 62 davon werden als unsicher eingestuft. Die Partei, die dabei am schlechtesten abschnitt, waren die Grünen mit 75 Prozent. Am besten schnitten mit 37,5 Prozent die Websites von NEOS-Politikern ab. Die beiden Regierungsparteien ÖVP und FPÖ liegen im Schnitt zwischen 50 und 60 Prozent, die SPÖ etwas über 60 Prozent.