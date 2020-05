Spionage: Peter Pilz zeigt Deutsche Telekom und BND an

Pilz bezeichnet die Spionage, bei der Deutschland seine befreundeten Nachbarstaaten abgehört haben soll, als „die große Umschaltaktion“. Er vermutet, dass das Ziel der Spionage Organisationen in Wien waren, wie etwa die OPEC, OSZE und UNO. Pilz fordert von der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel eine umfassende Aufklärung.

Von der deutschen Bundesregierung will er wissen, ob die oben genannten Leitungen tatsächlich von der NSA via BND angezapft wurden und welche Personen in Österreich von den abgeleiteten Datensätzen betroffen sind. Laut Pilz hätten die oben genannten Leitungen von 2005 bis 2008 ausspioniert werden können. Deshalb will er von der deutschen Bundesregierung erfahren, wie lange der BND die NSA beim Anzapfen dieser Leitungen unterstützte und ob solche Aktion auch heute noch möglich sind.