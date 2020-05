Spionage-Vorwurf: F-Secure boykottiert RSA-Konferenz

Die mutmaßliche Involvierung des US-Verschlüsselungsanbieters RSA Security in NSA-Spionagetätigkeiten hat zu einem ersten handfesten Eklat in der Branche geführt. Mikko Hyppönen, seines Zeichens einer der angesehensten europäischen Sicherheitsexperten, hat in einem offenen Brief seine Teilnahme an der jährlich stattfindenden RSA Security Conference in den USA abgesagt. Er hätte dort einen Vortrag zum Thema "Regierungen als Malware-Schreiber" halten sollen.