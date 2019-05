Strache schrieb Facebook-Posting acht Mal um

Nach seinem Rücktritt ist es um Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache alles andere als still geworden. Der ehemalige FPÖ-Chef meldet sich im Zuge der Ibiza-Affäre regelmäßig via Facebook zu Wort. So veröffentlichte er auf seiner offiziellen Fan-Page mehrere Beiträge und kommentierte mit seinem privaten Profil auch auf fremden Facebook-Seiten.

Mehrere User haben dabei unter anderem eine interessante Entdeckung gemacht. So hat der Ex-Vizekanzler ein am Dienstag veröffentlichtes Posting fast im Stundentakt umgeschrieben. Was Strache offenbar nicht bewusst, oder zumindest egal ist: Auf Facebook wird jede Bearbeitung eines Beitrages dokumentiert und ist öffentlich abrufbar. Dazu muss man nur das Kontextmenü des Beitrags aufrufen (die drei Punkte rechts oben) und „Bearbeitungsverlauf ansehen“ auswählen.