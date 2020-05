Streit um das Smart Meter-Wahlrecht für Kunden

„Wir haben 1,5 Millionen Zähler zu tauschen. Bei rund 75.000 Zählern ist die fünf Prozent-Grenze erreicht. Was passiert mit dem 75.001 Kunden, der keinen intelligenten Stromzähler will? Darf man diesem einen neuen Zähler installieren, aber die intelligenten Funktionen nicht freischalten? Muss dieser seinen Wunsch schriftlich äußern, oder reicht eine E-Mail? Was passiert mit Kunden, die in eine neue Wohnung ziehen, wo es bereits einen intelligenten Zähler gibt? Welches Datum zählt im Falle der Überschreitung der fünf Prozent-Grenze – der Poststempel oder der Eingang der E-Mail?“ Das müsse alles präzise geregelt werden. „Die Zeit drängt“, so Neubauer, denn ab 2015 fange in Wien offiziell der Tausch an.

Österreich Energie sieht dies etwas entspannter. „Wir haben dringender Probleme zu lösen, etwa im Bereich der Datensicherheit oder der Funkfrequenzen, oder, wie man überhaupt weiter die Versorgung sichern kann, wenn es mit den Preisen weiter bergab geht und der Markt zusammenbricht“, meinte Ernst Brandstetter von Österreich Energie, der Interessensvertretung der österreichischen E-Wirtschaft. „Das ist keine lebensbedrohliche Kontroverse, die wird sich, wenn es akut wird, von selbst regeln.“