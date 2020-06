Tortenangriff von Netzaktivisten auf Guttenberg

Der frühere deutsche Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg ist in Berlin mit einer Torte attackiert worden. Der nunmehrige EU-Berater für Internetfragen hatte sich am Donnerstagabend mit dem Politiker der deutschen Piratenpartei Stephan Urbach zu einem Gespräch über Internetthemen in einem Cafe im Berliner Stadtteil Friedrichshain getroffen. „Wir saßen zusammen, als gegen 20.15 Uhr einige Menschen hereinkamen und Herrn Guttenberg eine Sahnetorte ins Gesicht drückten“, sagte Urbach der Nachrichtenagentur dpa am Freitag. „Herr Guttenberg hat das aber sehr locker genommen.“