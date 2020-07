"Totengedenken": Anonymous kapert WKR-Seite

Diverse Demonstrationen

Mit dem Online-Protest schloss sich Anonymous einer Reihe von Aktionen an, mit denen unter anderem auf dem Wiener Heldenplatz gegen die alljährliche Kranzniederlegung des WKR vor der Krypta am Burgtor demonstriert wurde. Während am 8. Mai in vielen Ländern der Tag der Befreiung gefeiert wird, halten die Burschenschafter an diesem Tag jedes Jahr ihr " Totengedenken" in Wien ab.