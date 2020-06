Über 170.000 Unterschriften für Netzneutralität gesammelt

Seit Ende vergangener Woche läuft eine Unterschriftenaktion, die die EU-Parlamentarier dazu auffordert, eine “wirtschaftliche Zensur” des Webs zu verhindern. Im diesem Sinne wird an die Abgeordneten des Europaparlaments appelliert, keine Sonderrechte für Internet-Konzerne in der Verordnung zur Netzneutralität einzuführen. Mittlerweile konnte die unterstützenden Organisationen Campact, Digitalcourage, EDRi, Digitale Gesellschaft und der Verbraucherzentrale Bundesverband mehr als 170.000 Unterschriften sammeln. Die Unterschriften seien bereits in Brüssel an EU-Parlamentarier übergeben worden.