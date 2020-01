Überwachung verschlüsselter Nachrichten: Das plant die neue Regierung

Am Mittwochabend wurden die Koalitionsverhandlungen abgeschlossen. Am Donnerstag gaben ÖVP-Chef Sebastian Kurz und der Bundessprecher der Grünen, Werner Kogler, ihr Regierungsprogramm bekannt. Die Digitalisierung nimmt in dem 326-seitigen Papier viel Raum ein. Das Wort „digital“ kommt 194 Mal vor.

Österreich solle zu „einer der führenden Digitalnationen innerhalb der Europäischen Union“ werden, heißt es etwa. Neben dem Breitbandausbau und der Weiterentwicklung der digitalen Verwaltung bekennt man sich zu Open Data. Auch eine verfassungskonforme Regelung zur Überwachung verschlüsselter Nachrichten, also eine Alternative zu dem vom Verfassungsgerichtshof gekippten " Bundestrojaner", wird gesucht. Die Regierung will aber auch staatliche Überwachungsmaßnahmen evaluieren lassen. Von dem von der früheren ÖVP-FPÖ-Regierung geplanten digitalen Vermummungsverbot ist keine Rede mehr.

Daneben wird an einer Strategie für künstliche Intelligenz gearbeitet. Für Start-ups ist eine neue Gesellschaftsform geplant. Es soll auch mehr Anreize für privates Risikokapital geben. Im folgenden die wichtigsten Punkte der türkis-grünen Technologiepolitik:

Breitbandausbau

Bis 2030 sollen flächendeckend feste und mobile Gigabit-Anschlüsse verfügbar gemacht werden. Dazu soll unter anderem der Glasfaserausbau vorangetrieben und die Breitbandmilliarde neu strukturiert werden.

Gemeinsam mit Telekom-Betreibern will die Regierung die – wie es vollmundig heißt - „5G-Vorreiterrolle“ ausbauen. Die geplante Multiband-Ausschreibungsrunde soll rasch abgewickelt und die Anwendung für neue Technologien, wie autonomes Fahren und das Internet der Dinge, forciert werden. Auf EU-Ebene will man sich außerdem dafür stark machen, die Abhängigkeit von Drittstaaten bei Hard- und Software-Lösungen zu vermeiden.

Die Regierung bekennt sich in ihrem Programm auch zur Netzneutralität, der Gleichbehandlung aller Daten und Dienste im Internet.

Digitale Verwaltung

Wie schon die Vorgängerregierung setzt man auf den Ausbau der „Digitalen Verwaltung“. Dazu sollen das im vergangenen Jahr eher holprig gestartete Digitale Amt und oesterreich.gv.at zu „zentralen Plattformen für die digitale Interaktion mit der Verwaltung“ entwickelt werden. Auch die ursprünglich für 2019 angekündigte Integration des Führerscheins in das Digitale Amt soll umgesetzt werden. Wie auch schon die ÖVP-FPÖ-Regierung plant Türkis-Grün eine digitale Identität.

Bürgerkonto

Geschaffen werden soll auch ein „persönliches Bürgerkonto“, das neben der einfachen Erledigung von Behördenwegen auch ersichtlich machen soll, welche Daten der Staat über einen gespeichert hat.

Auch von der Einführung einer Ö-Cloud, die vom künftigen Kanzler bereits wiederholt ventiliert wurde, ist in dem Papier die Rede. Gemeint ist damit, wie es in dem Papier heißt, die „Schaffung eines nationalen Netzwerks an Servern, auf dem Nutzerinnen und Nutzer in Österreich ihre Daten benutzerfreundlich in der Cloud abspeichern können.“ Die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen soll dabei garantiert werden.

Open Data

Angekündigt wird auch eine Umsetzungsstrategie für Open Data, die nicht personalisierte Daten des Bundes frei zugänglich machen soll. Dabei ist auch eine Öffnung der Verkehrsauskunft Österreich geplant. Auch die zum Budget veröffentlichte Daten sollen künftig in maschinenlesbarer Form zur Verfügung gestellt werden.