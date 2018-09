US-Abgeordnete besorgt wegen Googles China-Plänen

US-Abgeordnete beider Parteien haben von Google Auskunft über die China-Pläne des Internet-Konzerns gefordert. Man sei „sehr besorgt“ über etwaige Überlegungen für eine Suchmaschine, hieß es in einem Brief, der am Donnerstag von 16 Mitgliedern des Repräsentantenhauses unterzeichnet wurde. Insbesondere solle Google klarstellen, ob es sich der chinesischen Zensur fügen

würde.

Ein Stellungnahme des Konzerns lag zunächst nicht vor. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte Anfang August von der Entwicklung einer Suchmaschine berichtet, die chinesische

Zensurvorgaben erfüllen würde. Die Überlegungen führten innerhalb des Unternehmen zu Unruhe. Der US-Kongress hat sich zuletzt kritischer im Umgang mit großenTechnologie-Konzernen gezeigt.