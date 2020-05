US-Gericht weist Netzneutralitätsregeln der FCC zurück

Begründet wurde das Urteil damit, dass die FCC ihre Regeln innerhalb eines falschen rechtlichen Rahmen umgesetzt habe. Die Behörde habe es verabsäumt, Breitbandinternet als Netzbetreiber-Service zu klassifizieren bzw. ist es der FCC bei der Neuregelung im Jahr 2010 nicht gelungen, Breitbandnetze mit Telefonnetzen gleichzustellen.

Die Regulierungsbehörde will nun überlegen, das Urteil anzufechten, sagte Vorstand Tom Wheeler in einer Stellungnahme per E-Mail.