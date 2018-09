US-Justizminister: Twitter und Facebook schränken Redefreiheit ein

"Wir haben Hunderte Seiten und Nutzerkonten gelöscht, die unglaubwürdig wirkten", sagte Sandberg. "Wenn schädliche Akteure versuchen, unsere Seite zu benutzen, werden wir sie blockieren." Auch Twitter-Chef Jack Dorsey berichtete über eine inzwischen engmaschigere Überprüfung. Twitter habe 770 Konten gesperrt, die sich nicht an die Richtlinien des Konzerns hielten. Facebook beteuerte zudem, dass man an der in WhatsApp verbauten Ende-zu-Ende-Verschlüsselung festhalten wolle. Zuletzt gab es Berichte, wonach es Facebook-intern Debatten über den Einsatz von Verschlüsselung gab, da diese den US-Konzern daran hindert, zielgerichtete Werbung und andere lukrative Funktionen zu implementieren.

Aktien unter Druck

Einige Kongressabgeordnete zeigten sich dennoch unzufrieden. Senator Richard Burr von den Republikanern, der dem Geheimdienstausschuss des Senats vorsitzt, kritisierte, entscheidende Probleme seien nicht bewältigt. Mit bestimmten Risiken und den Gefahren für die nationale Sicherheit hätten sich die Firmen bisher nicht überzeugend befasst.