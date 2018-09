Kongress-Anhörungen von Facebook und Twitter im Livestream

Sheryl Sandberg, COO von Facebook, und Twitters CEO Jack Dorsey werden heute um 9:30 Uhr ET (15:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit) vor dem Kongress aussagen. Die Anhörung wird sich vor allem mit der Frage beschäftigen, wie die beiden Social Media-Unternehmen ausländischen Einfluss auf die US-Politik unterbinden wollen. Im Kern geht es dabei vor allem um mögliche Desinformationskampagnen via Social Media während der bald stattfindenden Midterm-Wahlen. Auch das Thema Zensur soll in dem Hearing behandelt werden.

Interessierte können die Anhörung über den untenstehenden Stream via YouTube verfolgen. Sollte der Link nicht funktionieren, gibt es zusätzlich Streams via C-SPAN und auf der Website des Senats.