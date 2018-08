Was hinter Trumps Vorwürfen gegen die Google-Suche steckt

Während Google nachweislich seine Suchergebnisse manipuliert hat, um seine Marktmacht zu stärken, konnte noch nie ein Beleg für politische Einflussnahme vorgelegt werden. Eine Untersuchung des SEO-Anbieters (Search Engine Optimization) CanIRank stellte zwar fest, dass die Suchergebnisse von 50 politischen Begriffen mehr liberale als konservative Inhalte zutage förderten, das liefert aber keinen Beleg für eine aktive Manipulation vonseiten Googles. Zudem wurde diese als Werbemaßnahme durchgeführte Untersuchung nicht nach wissenschaftlichen Qualitätskriterien durchgeführt. Als ähnlich anekdotenhaft kann jene „Untersuchung“ gewertet werden, die von Trump als Basis für seine Kritik herangezogen wurde. Demnach seien 96 Prozent aller Ergebnisse bei der Suche nach „Trump News“ Links von Medien, die linke Positionen vertreten würden.

Dabei bezieht sich Trump auf einen Artikel einer Journalistin, die für PJ Media „Trump“ bei Google News eingab und die ersten 100 Quellen, die ihr präsentiert wurden, auswertete. Selbst sie wies in ihrem Artikel darauf hin, dass ihre Auswertung nicht wissenschaftlich sei, dennoch übernahmen viele rechte Medien die Aussage, Google präsentiere ausschließlich linke Meinungen bei der Suche nach Trump-Nachrichten. Auch eine Untersuchung aus dem Jahr 2016, wonach bei der Suche nach demokratischen Präsidentschaftskandidaten mehr positive Inhalte als bei republikanischen Kandidaten angezeigt wurden, führte das vielmehr auf bessere SEO-Arbeit aufseiten der Demokraten als aktive Manipulation durch Google zurück.

Können Dritte die Google-Suchergebnisse manipulieren?

Es kommt darauf an, was man als Manipulation empfindet. Die Disziplin SEO (Search Engine Optimization) gibt es bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten und sie hat, wie der Name verrät, nur ein Ziel: So weit oben in den Suchergebnissen landen wie möglich. Obwohl man hier durchaus Maßnahmen setzen kann, um das eigene Ranking zu verbessern, bleibt Googles Ranking-Algorithmus nach wie vor eine große Black Box, dessen Verhalten von außen nur schwer nachvollziehbar ist. Dennoch gibt es einige Tricks, die sich nach wie vor anwenden lassen, wie zum Beispiel die „Google-Bombe“. Dabei werden Personen, Unternehmen und Behörden mit bestimmten Begriffen in Verbindung gebracht, sodass diese bei einer Suche nach einem scheinbar absurden Begriff aufscheinen. So fördert derzeit die Suche nach dem Begriff Idiot Bilder von Trump zutage. In Österreich gab es ähnliche Google-Bomben: „Völlige Inkompetenz“ führte lange Zeit zur privaten Webseite von Karl-Heinz Grasser, „Vollkoffer“ zu jener von FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache.