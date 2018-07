Das sind die nützlichsten Google-Dienste, die kaum jemand kennt

Google hat seine Unternehmenskarriere als Suchmaschine begonnen. Dann hat der Konzern angefangen, weitere Services anzubieten, von Browsern über Navigationssysteme und Betriebssysteme bis zu sozialen Netzwerken und Videoplattformen. Mittlerweile ist das Angebot an Google-Diensten so groß, dass es selbst für Insider schwierig ist, den Überblick zu behalten. Was Google nicht selbst anbietet, kauft der Konzern auch gerne mal in Form von jungen Firmen zu.

Wer die Dienste nutzt, muss sich allerdings im Klaren darüber sein, dass Google viele der anfallenden Daten verwendet, um Werbekunden glücklich zu machen. Wer Wert auf Datenschutz legt, sollte sich deshalb nach Alternativen umsehen. Falls ihr weitere Beispiele kennt, dürft ihr sie gerne in den Kommentaren unter dem Artikel posten.

Bildersuche

Auf Googles Images-Seite können Bilder hochgeladen werden, um nach ähnlichen oder identischen Fotos im Netz zu suchen. Auch die URL eines Bildes kann als Ausgangspunkt für eine Suche verwendet werden. Das kann hilfreich sein, wenn man die Quelle eines Bildes sucht oder vergleichbare Darstellungen sucht.