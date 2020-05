US-Justizministerium veröffentlicht Megaupload-Beweise

Doch so rasch Megaupload auch bei der Umsetzung der Löschanfragen reagierte, die Nutzer wollte man offenbar nicht bestrafen. So gab es 33 aktive Megaupload-Nutzer, von denen 10.000 oder mehr Links gelöscht wurden. Die Videos, die diese Nutzer hochgeladen haben, waren jedoch auch für insgesamt 475 Millionen Zugriffe verantwortlich und daher laut der Justizbehörde recht zuträglich für Megauploads Werbe-Geschäft. Zudem funktionierte das von Megaupload zur Verfügung gestellte Lösch-Tool nicht so, wie man glauben möchte. So wurden lediglich die Links deaktiviert, nicht aber die Dateien gelöscht, wie es eigentlich rechtlich erforderlich wäre.

Und auch das funktionierte nur dann, wenn der Urheberrechts-Inhaber alle Links der betreffenden Datei angab, sonst passierte gar nichts. Megaupload soll auch ein Tool entwickelt haben, mit dem zufällige YouTube-Videos auf Megavideo kopiert und ebenfalls zufälligen Megaupload-Nutzern zugeordnet wurden. Auch der Zähler, der zeigt, wie oft das Video angesehen wurde, wurde mit einer beliebigen Zahl versehen. Dieses Vorgehen fiel einem YouTube-Nutzer auf, dessen Video auf Megavideo landete, obwohl der Nutzer, der das Video dort hochgeladen haben soll, in diesem Zeitraum überhaupt nicht eingeloggt war.