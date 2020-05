US-Polizei setzt Tablets für Gesichtserkennung ein

Bei Verhaftungen wird ein Foto des Verdächtigen mit dem Tablet gemacht, um mit einer Datenbank von Straftätern und Führerscheinbesitzern abgeglichen zu werden. Dieses System, das seit Jahresbeginn von der Polizei in der Region San Diego im Südwesten der USA getestet wird, nennt sich Tactical Identification System, wie das Center for Investigative Reporting beschreibt. Im Jänner 2013 wurden dafür 133 Samsung Galaxy Tab Tablets an die Exekutive verteilt.

In den ersten zehn Monaten des Feldversuchs wurden 5.629 Anfragen von Polizisten via Tablet an die Datenbank gestellt. Diese beinhaltet nicht nur die Daten von 1,4 Millionen Straftätern, sondern auch Fotos von 32 Millionen Führerscheinen. Entwickelt wurde das Programm, das den Zugriff ermöglicht, vom Gesichtserkennungs-Software-Produzent FaceFirst LLC.