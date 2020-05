USA bekennen sich zu No-Spy-Abkommen mit Deutschland

Nach Medienberichten über ein drohendes Scheitern der wegen der NSA-Affäre gestarteten Geheimdienstverhandlungen zwischen den USA und Deutschland hat sich die Regierung in Washington zu einer Fortsetzung der Gespräche bekannt. "Wir haben in den vergangenen Monaten ausführliche und enge Beratungen über unsere Geheimdienstkooperation geführt", teilte das Weiße Haus am Dienstag auf AFP-Anfrage mit.

Die Konsultationen hätten zu einem "besseren Verständnis der Erfordernisse und Sorgen auf beiden Seiten" geführt. "Derartige Beratungen werden zwischen unseren Geheimdiensten weitergehen als Teil unseres gemeinsamen Engagements, unsere praktische Zusammenarbeit zu stärken", erklärte die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrats von Präsident Barack Obama, Caitlin Hayden.

Die angestrebte Kooperation müsse dabei die gemeinsamen Bedrohungen für Deutschland und die USA ebenso widerspiegeln wie das "technologische Umfeld", die engen bilateralen Beziehungen sowie "unseren hohen Respekt für die Rechte und Privatsphäre unserer jeweiligen Bürger".