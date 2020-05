Vorerst kein Vorratsdaten-Gesetz in Deutschland

Darauf haben sich der deutsche Bundesinnenminister Thomas de Maizière ( CDU) und Justizminister Heiko Maas ( SPD) verständigt. „Durch das Plädoyer des Generalanwalts beim Europäischen Gerichtshof ( EuGH) in den Gültigkeitsverfahren zur Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie ist eine besondere Situation eingetreten“, heißt es in der Sprachregelung, die der Nachrichtenagentur dpa und Spiegel online am Freitag in Berlin vorlag. Nach Ansicht des EU-Generalanwalts verstößt die umstrittene Datenspeicherung gegen EU-Grundrechte.

Die Entscheidung des EuGH in diesem Verfahren werde in Kürze erwartet. Sie werde voraussichtlich maßgebliche Vorgaben für die gesetzliche Regelung der Vorratsdatenspeicherung auf EU-Ebene machen, heißt es weiter: „Diese Vorgaben werden wir bei der Gesetzgebung zu berücksichtigen haben. Daher werden wir die Entscheidung des EuGH abwarten.“