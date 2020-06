Vorratsdaten: "Sicherheit steht nicht über Datenschutz"

„Auch wenn wir eine maßvolle Umsetzung in Österreich haben, selbst diese war von Anfang an grundrechtswidrig“, so Krisch zur futurezone. „Außerdem gibt es Zahlen aus Österreich, die auch in das EuGH-Verfahren eingeflossen sind, aus denen ersichtlich ist, dass die Vorratsdatenspeicherung für relativ geringe Delikte wie Diebstahl oder Stalking eingesetzt wird. Da sind wir weit entfernt von schweren Straftaten. Eine Verhältnismäßigkeit, dass die Daten von acht Millionen Österreichern gespeichert werden, ist nicht gegeben“, sagt Krisch.

Das EuGH-Urteil würde allerdings eine ganz andere, wesentlich "mildere" Abart der Vorratsdatenspeicherung ermöglichen: Quick Freeze. „Es wäre denkbar, dass Provider auf richterliche Anordnung Betriebsdaten für einen bestimmten Zeitraum aufheben müssten“, so Krisch. Doch das stehe in Österreich nicht zur Debatte. „Der Verfassungsgerichtshof kann nur Entscheidungen zur aktuellen Rechtslage in Österreich treffen“, erklärt Krisch. In Deutschland könnte die Debatte darüber jetzt sehr wohl wieder aufflammen, denn dort ist sich die Bundesregierung nicht einig, wie es jetzt weitergehen soll. Mit so einem Urteil hat dort scheinbar keiner gerechnet.

Verkehrsministerin Doris Bures ( SPÖ) sieht sich durch das EuGH-Urteil zur Vorratsdatenspeicherung in ihrer „kritischen Haltung“ gegenüber der Richtlinie bestätigt. „Auch bei der Verbrechensbekämpfung muss der Schutz der Grundrechte und der Datenschutz gewährleistet sein“, meinte sie am Dienstag. Für Bures ist eine Rücknahme der Gesetze in Österreich „gut vorstellbar“.