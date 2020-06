Vorratsdatenspeicherung: Einigung in Aussicht

Justizministerin Claudia Bandion-Ortner (V) hat eine baldigen Einigung zur Umsetzung der umstrittenen EU-Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie in Österreich in Aussicht gestellt. Die Ministerin sagte am Samstag nach einem informellen Treffen mit ihren Amtskollegen aus Finnland und Slowenien im nordfinnischen Kuusamo, sie erwarte einen diesbezüglichen Entwurf der Regierung "in einem der nächsten Ministerräte" kommende oder in der darauffolgenden Woche.

Übereinstimmung bei Dauer

Die Justizministerin betonte in einem Telefongespräch mit der APA die Notwendigkeit einer raschen Umsetzung der Richtlinie. Im Hinblick auf die Dauer der geplanten Verbindungsdatenspeicherung gibt es offenbar bereits Übereinstimmung mit der für die Richtlinie in erster Linie zuständige Infrastrukturministerin Doris Bures (S).

Deren Standpunkt, wonach die Verbindungsdaten in Österreich nicht länger als das in der EU-Richtlinie als Mindestmaß genannte halbe Jahr lang gespeichert werden sollten, könne sie akzeptieren. "Ich bin damit einverstanden" so Bures gegenüber der APA. Für ihr Ressort sei es vor allem wichtig, dass die Umsetzung schnell erfolge, damit der bisherige Zugriff der Justiz auf gespeicherte Verbindungsdaten im Sinne der Kriminalitätsbekämpfung nicht verschlechtert werde.

( APA)