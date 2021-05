Wahlkampf-App der ÖVP Wien gab Einblick in Nutzerdaten

Die ÖVP Wien vor den Wiener Gemeinderatswahlen im vergangenen Jahr eine Mitmach-App im Einsatz, die für den Haustürwahlkampf verwendet wurde. Bei dieser hat die Sicherheitsforscherin Lilith Wittmann Sicherheitslücken gefunden - und auch an die ÖVP Wien sowie die österreichische Datenschutzbehörde gemeldet.



Die App wurde von einer Agentur namens Pxn GmbH entwickelt, die sich auf digitale Kampagnenstrategien spezialisiert hat. Neben der ÖVP Wien kam sie auch bei der deutschen CDU sowie der der CSU zum Einsatz, wie Wittmann herausgefunden hat. Die Bundes-ÖVP hatte die App laut eigenen Angaben gegenüber der futurezone nicht in Verwendung.

Infos über Wahlkampfhelfer*innen

In der Haustürwahlkampf-App der CDU konnte die Sicherheitsforscherin auf hunderttausende Datensätze zugreifen, darunter persönliche Informationen von Wahlkampfhelfer*innen, heißt es in ihrem Blogeintrag zur Sicherheitslücke. Von den Wahlkampfhelfer*innen waren E-Mail-Adresse, Foto und Adresse zu finden. Auch die Gespräche, die mit Menschen vor der Haustüre geführt wurden, waren gespeichert, weil diese in der App dokumentiert wurden.



Laut der Sicherheitsforscherin hatten alle drei Apps - also die der CDU, der CSU und der ÖVP Wien - die selben Probleme. Wittmann sieht es laut netzpolitik.org-Interview auch kritisch, dass derartige Apps verwendet werden „sobald politische Meinungen oder demografische Informationen über die Personen erfasst werden“, mit denen die Wahlkampfhelfer*innen sprechen.