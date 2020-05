Warnung vor Google Glass als Überwachunsgerät

Mit Google Glass würde "Life Logging", also die Aufzeichnung des gesamten Lebens, eine ganz neue Bedeutung bekommen. Nachrichten, Standortdaten, Fotos - alles wird vom Nutzer aufgezeichnet und die Daten werden bei Google gespeichert. Damit verwandeln sich Nutzer von Google Glass unfreiwillig in Agenten, denn auf die Daten hat dann nicht nur Google Zugriff, sondern auch die Geheimdienste, die sich den Zugriff darauf einfach verschaffen werden, so Balaban bei seinem Vortrag in Hamburg am Samstag.