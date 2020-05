Warum Hausärzte den ELGA-Austritt empfehlen

Der Hausärzteverband kritisierte zudem, dass durch die Einführung von ELGA ein Mehraufwand für Ärzte entstehen werde, der bisher vom Gesundheitsministerium „nicht einkalkuliert“ wurde. „Im Notfall hat man die Zeit nicht, sich mit Daten in einem PC zu beschäftigen und in PDFs nach alten Blutzucker-Werten zu suchen“, so Raunig. An einem praktischen Beispiel wird auch gleich klar, was, neben dem Mehraufwand für Ärzte, von dem diese fürchten, dass er unbezahlt bleiben wird, eines der größten bisher ungelösten Probleme von ELGA ist.

Wenn bei Patienten ein bestimmter Wert in Blutbefunden regelmäßig kontrolliert werden muss und in Folge auch bei einem Spitalsaufenthalt als wichtig erachtet wird, ist es mit dem derzeit geplanten ELGA-System nicht möglich, genau diesen einen Wert aus den Daten rasch zu extrahieren. „ ELGA ist, so wie es geplant ist, nur ein Haufen von PDF-Dateien. Damit es auch funktioniert, dass ein einzelner Wert ausgelesen werden kann, müsste man ELGA richtig umsetzen“, so Zeger. Laut dem Gesetzestext soll erst ab 1.1. 2018 begonnen werden, sich mit dieser Frage überhaupt auseinanderzusetzen. „Zu diesem Zeitpunkt wird, sofern das Gesundheitsministerium keinen späteren Zeitpunkt definiert, erst begonnen, über Datenstrukturierung nachzudenken.“ Bis es diese gibt, ist ELGA laut Zeger nur eine „ Vorratsdatenspeicherung für Gesundheitsdaten“. Das Abrufen gezielter Informationen sei mit ELGA nicht möglich, so Zeger.