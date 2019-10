Warum Strache bei Facebook-Klage gegen FPÖ schlechte Karten hat

Verschmelzung Person und Partei

Diese Meinung vertritt auch IT- und Medienanwalt Axel Anderl von der Kanzlei Dorda. "Nach all dem, was man mittlerweile aus den Medien weiß, auch wie viel Geld und personeller Aufwand von der Partei für die Betreuung der Seite aufgewendet wurde, spricht schon einiges dafür, dass diese eher der FPÖ und nicht der Privatperson Heinz-Christian Strache zuzuordnen ist."

Dass der offizielle Facebook-Auftritt der Partei komplett auf die Person Strache zugeschnitten war und offenbar keine schriftliche Vereinbarung besteht, mache die Angelegenheit aber besonders kompliziert. Durch die Verschmelzung von Partei und Politikerpersönlichkeit sei es fast unmöglich zu sagen, was Strache nun in seiner beruflichen Funktion als Parteiobmann und FPÖ-Politiker oder doch als Privatperson gepostet habe.

"Der Name ist ein gutes Argument für Strache, allerdings nicht unbedingt für die Inhaberschaft der Seite. Er kann der Partei aber zumindest versuchen zu untersagen, dass diese in seinem Namen weiterverwendet wird", sagt Anderl zur futurezone.