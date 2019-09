Die Facebook-Seite von H.C. Strache ist jetzt eine „Marke“

Strache sieht "kriminellen Angriff"

Doch was sagt Heinz-Christian Strache selbst dazu? Auf seinem privaten Facebook-Profil veröffentlichte er ebenfalls einen Wahlaufruf für die FPÖ, allerdings mit anderen Worten: „Denkt an eure Zukunft: Wollt ihr, dass sich Szenen wie im Jahr 2015 wiederholen? Stellt Euch vor, was uns bei einer schwarz-grünen Regierung wirklich blüht?“ Allerdings kritisierte er in einigen persönlichen Postings die derzeitige „Anbiederung“ der FPÖ-Parteispitze an die ÖVP.

Strache fühlt sich unschuldig an den herben Verlusten der FPÖ bei der Nationalratswahl. Auf die Frage eines Facebook-Nutzers, woran es wohl gelegen habe, dass die FPÖ massiv verloren habe, sagte er: „An einem kriminellen jahrelang aufgebauten Angriff gegen meine Person und die FPÖ!“