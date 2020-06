Werbebranche fürchtet sich vor strengem Datenschutz

Mit einer schnellen Einigung ist laut der ehemaligen Leiterin der Datenschutzabteilung im Bundeskanzleramt, Waltraut Kotschy, aber keineswegs zu rechnen. "Im EU-Rat wird die Verordnung schwer umkämpft, denn die Länder haben hier sehr unterschiedliche Haltungen."

" Google ist für die User gratis. Aber die Werbung bezahlt die Nutzung in Wahrheit", so Jenzer. Wenn man keine zielgerichtete Werbung mehr auf Basis von Cookies und ähnlichen Technologien gewährleisten könne, würden die Auftraggeber weniger bezahlen, was natürlich weitere Auswirkungen hat. "Niemand ist gegen Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre, aber hier geht es auch um die Möglichkeiten und die Rechte der Wirtschaft", sagte Jenzer. Cookies sind allerdings in einer eigenen Richtlinie geregelt - die laut Kotschy allerdings nicht ganz so klar formuliert ist.