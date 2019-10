Wie ihr euch gegen den AMS-Algorithmus wehren könnt

Was, wenn ein Computer plötzlich über dein Leben entscheidet? Etwa darüber, was für eine Ausbildung du bekommst, weil dein bisherigen Job wegautomatisiert wurde? Und was, wenn der Computer die falsche Entscheidung trifft?

Beim AMS werden Arbeitsmarktchancen ab 2019 von einem Computerprogramm ausgerechnet: Wer mit 66-prozentiger Wahrscheinlichkeit innerhalb von sieben Monaten wieder einen Job haben wird, soll ab 2019 als Person mit hoher Arbeitsmarktchance gelten. Wer weniger als 25 Prozent Chance hat innerhalb von zwei Jahren einen Job zu bekommen, gilt dann als Kunde mit niedrigen Chancen.

In beiden Kategorien gibt es weniger Förderungen als in der mittleren Kategorie. Frauen, Ältere, gesundheitlich Beeinträchtigte und Frauen mit Kindern werden vom Computerprogramm automatisch schlechter eingestuft. Laut dem AMS-Vorstand Johannes Kopf soll das System so vorbereitet werden, dass es den Beraterinnen und Beraten sowie den Kundinnen und Kunden „die wichtigsten Gründe für die Einschätzung der Arbeitsmarktchancen“ ausweisen wird. Das bedeutet, dass ihr auch das Recht habt, diese Entscheidung nachvollziehen zu können - und dagegen Einspruch erheben.