Wie man seine Daten auf Facebook schützt

Wer im größten Social Network der Welt gefunden werden möchte, kommt nicht darum herum, persönliche Informationen über sich preiszugeben. Zuletzt hat Facebook App-Anbietern den Zugriff auf Telefonnummern und Adressen ermöglicht. Das Problem beginnt dann, wenn gewisse Daten zwar für die Augen der Familienmitglieder, jedoch nicht für Arbeitskollegen oder Geschäftspartner sichtbar sein sollen. Facebook bietet eine Reihe von Einstellungen, mit denen man genau solchen Problemen entgegen treten kann.

Der erste Schritt

Um seine Privatsphäre effektiv zu schützen, führt der erste Weg in den entsprechenden Punkt auf der Facebook-Website. Die sogenannten "Privatsphäre-Einstellungen" findet man beim Öffnen des Drop-Down Menüs "Konto". Der entsprechende Punkt findet sich an vierter Stelle der Auswahl.

Die von Facebook empfohlenen Einstellungen sind nicht empfehlenswert.

Mit einem Klick darauf gelangt man zu einer Übersicht, an welcher ersichtlich ist, wie öffentlich das Profil zur Zeit ist. In der Spalte links können die aktuellen Einstellungen auf vorgegebene Profile angepasst werden. Facebook bietet hier vier Varianten an. Die persönlichen Informationen können entweder generell für alle, für Freunde von Freunden, ausschließlich für Freunde oder für benutzerdefinierte Gruppen sichtbar gemacht werden. Von den ersten beiden Möglichkeiten muss dringend abgeraten werden, denn jene eröffnen jeweils einer großen Zahl von Menschen den Zugriff auf die persönlichen Angaben. Bei ersterem können potenziell alle Facebook-User, also rund eine halbe Milliarde Menschen die eigenen Informationen einsehen. Auch der Punkt "Freunde von Freunden" ist nicht empfehlenswert, denn der durchschnittliche Facebook-User hat rund 130 Freunde. Man kann also davon ausgehen, dass mit dieser Einstellung knapp 17.000 Menschen offene Sicht auf das Profil erlangen können.

Benutzerdefinierte Einstellungen

Wer nun wenig Zeit investieren will und ohnehin nur wenige vertrauenswürdige Personen unter seinen Facebook-Freunden hat, kann hier vorerst die Einstellung "Nur Freunde" auswählen. Sinnvoller und sicherer ist es jedoch, sich genauer mit den "Benutzerdefinierten Einstellungen" auseinanderzusetzen.

Hier empfiehlt es sich, Punkt für Punkt genau durchzugehen und sich dabei genau zu überlegen, was für wen sichtbar sein soll. Was vielleicht nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist: Man kann die einzelnen Punkte auch nur für Mitglieder einer gewissen Freundesgruppe sichtbar machen. Wenn im Vorhinein also eine bestimmte Gruppe (wie etwa "Familie", oder "Arbeitskollegen) erstellt wurde, kann mit einem Klick auf "Benutzerdefiniert" der entsprechende Punkt auch nur für gewisse Personen oder eben Gruppen sichtbar gemacht werden.