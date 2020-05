Wie Parteien mit Wählerdaten im Netz umgehen

Wer sich im Netz über Parteien und ihr Programm informieren will, besucht in der Regel auch die Website. Doch das ist nicht immer empfehlenswert, zumindest wenn man als User zulässt, dass Cookies von Drittunternehmen auf Browser-Daten zugreifen dürfen. Die meisten österreichischen Parteien lassen es nämlich zu, dass Daten an Drittunternehmen wie Google oder Facebook weitergeleitet werden. Problematisch ist dabei vor allem eines: Es wird nicht immer klar ausgewiesen.

Beim Antworten in der futurezone.at-Serie zur Nationalratswahl 2013 sind sich alle neun österreichischen Parteien, die bundesweit antreten, einig: „Bürger sollen der Weiterverarbeitung ihrer Daten im Internet ausdrücklich zustimmen müssen.“ In der Praxis agieren die österreichischen Parteien allerdings durchwegs anders, wie ein futurezone.at-User mit dem Firefox-Plugin „Adblock Plus - blockable items“ herausgefunden hat.

Das Fazit dieses „Ausprobierens“ mit dem Plugin: Bei allen österreichischen Parteien, die bundesweit zur Nationalratswahl antreten, außer der Piratenpartei und der KPÖ, werden Daten an Dritte weitergeleitet. Dabei handelt es sich um Daten wie die IP-Adresse, den ungefähren Aufenthaltsort sowie die aufgerufene Adresse. Die Grünen waren dabei ursprünglich die einzige Partei, die diese Weitergabe korrekt in einer „ Datenschutzerklärung“ ausweisen. Die SPÖ hat jetzt allerdings nachgezogen und ebenfalls einen Punkt zum "Datenschutz" auf ihrer Website eingefügt (siehe Update unten).