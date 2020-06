Wie sich die NSA auf den Cyberkrieg vorbereitet

Die NSA ist sich laut dem Bericht sicher, dass der nächste große Konflikt im Internet beginnen wird. Deshalb sei das Ziel des Geheimdienstes die „kontrollierte Eskalation in Echtzeit“. Jeder beliebige Internet-Nutzer könnte dabei Teil des Cyberwars der USA werden. Informationen, die gesammelt werden, werden etwa auf Rechnern von Gegner in Kopie abgelegt, oder man nutzt unbeteiligte Dritte als „Datenmaultiere“ für eigene Zwecke aus. So gehört es zum Repertoire, das Smartphone eines Firmenmitarbeiters digital zu verwanzen, um Informationen von dessen Arbeitsplatz ergattern zu können oder gezielt Informationen zu stehlen. Sobald er das Büro verlässt, wandert der Fund an die NSA.

Dem „Spiegel“-Bericht zufolge hat die US-Regierung 2013 den US-Geheimdiensten mehr als eine Milliarde Dollar für die Aufrüstung im Internet zur Verfügung gestellt. Der Etat für “unkonventionelle Lösungen” betrage alleine schon 32 Millionen Dollar.