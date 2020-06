Wikileaks-Gründer kündigt TV-Debattenreihe an

Das gab Assange am Montagabend in einer Ankündigung auf Wikileaks bekannt. Thema der TV-Debatten soll unter anderem der "Verfall der Rechtsstaatlichkeit" in der westlichen Welt sein, sowie die "Attacken" auf das freie Internet.

Auslieferung an USA befürchtet

In der Ankündigung erneuerte Assange seine Befürchtung, die US-Behörden würden seine Auslieferung verlangen und ihn wegen der Wikileaks-Enthüllung von diplomatischen Depeschen der USA vor Gericht stellen. Der umstrittene Publizist und Ex-Hacker wird in dem Text als "eine der bekanntesten revolutionären Figuren der Welt" bezeichnet.

600 Millionen Zuseher angestrebt

Die Serie soll ab Mitte März wöchentlich in zehn halbstündigen Folgen ausgestrahlt werden. Auf welchen Sendern die Assange-Debatten laufen sollen, ist noch unklar. In der Aussendung von Wikileaks heißt es, durch bisher vereinbarte Kooperationen würden über Kabel, Satellit und terrestrische Ausstrahlung 600 Millionen Zuseher weltweit erreicht werden.

Der Gründer von Wikileaks ist derzeit in Großbritannien unter Hausarrest und bekämpft juristisch seine Auslieferung nach Schweden, wo er zu Vorwürfen befragt werden soll, zwei Frauen sexuell missbraucht zu haben.