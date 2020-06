Zweckwidmung von Bußgeldern aus Kartellstrafen gefordert

Wer in der EU gegen Wettbewerbsregeln verstößt, dem drohen empfindliche Geldstrafen. So wurde etwa das Bildröhren-Kartell von Philips, Samsung, LG Electronics, Panasonic, Toshiba, Chunghwa und MTPD zu einer Gesamtstrafe von 1,47 Milliarden Euro verdonnert. Microsoft musste 2008 rund 860 Millionen Euro hinblättern und 2012 nochmal rund eine halbe Milliarde Euro Bußgeld zahlen. Ebenso wurde gegen Intel im Mai 2009 eine Strafe in der Höhe von 1,06 Milliarden Euro wegen Missbrauchs der marktbeherrschenden Stellung verhängt.

Derzeit fließen diese Bußgelder in den EU-Haushalt und werden anteilig nach dem Schlüssel der Beitragszahlungen der Mitgliedsländer an diese refundiert. In den einzelnen Staaten unterliegen diese Gelder aber keinerlei Zweckwidmung. Genau hier müsste man ansetzen, so Fallmann. Denn während US-amerikanische oder asiatische Unternehmen in Europa kräftige Gewinne einstreichen und dabei geltendes europäisches Recht verletzen, müssten die Strafen daraus den geschädigten Industriezweigen zu Gute kommen.

“Wenn nachweislich globale, außereuropäische Wettbewerber durch Ausnutzung ihrer Marktmacht die Konkurrenz in der EU und die europäischen Konsumenten schädigen, wäre es ein logischer Schritt in die richtige Richtung, die verhängten Bußgeldzahlungen bzw. die Einnahmen wegen Verletzungen des europäischen Wettbewerbsrechts genau in den betroffenen Wirtschaftssektoren auszuschütten. Mit einer solchen Vorgangsweise könnte zum Beispiel die europäische IKT-Industrie ihr Innovationspotenzial deutlich verstärken und damit die Realisierung des digitalen Binnenmarktes beschleunigen” schreibt Fallmann.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Kooperation mit Fabasoft.